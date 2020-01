Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Willroth (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr wurde der PI Straßenhaus ein PKW in Willroth gemeldet, dessen Fahrer wohl betrunken sein soll. Eine Überprüfung durch die eintreffenden Beamten ergab, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, zudem nicht im Besitz eines Führerscheins war und kleine Mengen an Betäubungsmittel mitführte. Dem 43-jährigen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

