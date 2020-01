Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am Sonntagmorgen meldete um 08:37 Uhr die Rettungsleitstelle einen Schuppenbrand im Sternenweg in Dierdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Holzschuppen mit Carport in Brand geraten. Von der zügig eingetroffenen Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Durch das Feuer wurden gerieten zudem ein PKW und ein Anhänger in Brand. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf ca. 60000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell