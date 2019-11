Polizei Mettmann

POL-ME: Sechs Autos an Unfall beteiligt: Hoher Sachschaden - Hilden - 1911009

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen (5. November 2019) sind bei einem Verkehrsunfall an der Oststraße in Hilden insgesamt sechs Autos - zum Teil erheblich - beschädigt worden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 8:40 Uhr ein 18 Jahre alter Langenfelder mit seinem VW Up mit überhöhter Geschwindigkeit über die Oststraße gefahren, als er beim Abbiegen auf den dazugehörigen Parkplatz offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte. Sein Wagen prallte daraufhin in zwei dort abgestellte Autos: einen VW sowie einen Opel, welche wiederum in einen BMW, einen Nissan und einen Mercedes stießen, sodass bei der Karambolage insgesamt sechs Autos beschädigt wurden. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Sowohl der von dem VW Up angefahrene Opel, als auch der zweite VW, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher musste ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro zahlen.

