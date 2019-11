POL-ME: Leicht verletzt und hoher Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich - Velbert - 1911007

Polizei Mettmann

Am Montag (04. November 2019) kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Schmalenhofer Straße / Hixholzer Weg in Velbert, bei dem eine Frau aus Velbert leicht verletzt wurde.

Gegen 10:50 Uhr befuhr ein 44 Jahre alter Mann aus Neuss mit seinem Daimler den Hixholzer Weg. Als er rechts auf die Schmalenhofer Straße abbiegen wollte, übersah er eine 65 Jahre alte Frau aus Velbert, die in ihrem Renault Twingo die Schmalenhofer Straße in Richtung Sontumer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei geriet die Velberterin ins Schleudern und kollidierte wiederrum mit einem 55-jährigen Ford Mondeo-Fahrer, welcher die Schmalenhofer Straße in Richtung Neviges befuhr.

Die 65-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, die beiden 44- und 55-Jährigen blieben unverletzt. Das Fahrzeug der Velberterin wurde abgeschleppt und die Fahrbahn während der Unfallaufnahme in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro.

