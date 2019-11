Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_Innenstadt

Wer vermisst sein Fahrrad?

Lübeck (ots)

Beamte des 1. Polizeirevieres kontrollierten am 08. November 2019 (Freitag) in der Krähenstraße in Lübeck eine männliche Person.

Der 48-jährige führte ein neuwertiges Fahrrad bei sich, dessen Herkunft er den Beamten nicht plausibel erläutern konnte. Da der Lübecker bereits zwei Tage vorher bei dem Versuch, ein Fahrrad zu entwenden, betroffen worden war und darüber hinaus bei der beschriebenen Kontrolle abermals einen Bolzenschneider bei sich führte, wurde das Fahrrad aus Gründen der Eigentumssicherung sichergestellt.

Bisher ist es den Ermittlern des 1. Polizeirevieres nicht gelungen, das sichergestellte Fahrrad einer Straftat zuzuordnen. Der Geschädigte des Diebstahls dieses Fahrrades oder etwaige Zeugen dieses Diebstahls werden zum Zwecke der Zuordnung des Fahrrades gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Lübeck (0451-1310) in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell