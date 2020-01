Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kontrolle durch Flucht entzogen - Polizeifahrzeug gerammt

Zittau (ots)

Beamte der Bundespolizei beabsichtigten in den frühen Morgenstunden des 28. Januar 2020 in Zittau einen PKW Renault zu kontrollieren. Das Fahrzeug fiel auf der Friedensstraße, nach erfolgter Einreise aus Polen, auf, da die angebrachten Kennzeichen eigentlich an einen Citroen gehören. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren und schalteten dazu die Anhalteaufforderung "STOP POLIZEI" am Dienstfahrzeug an. Dies ignorierte der Fahrer, überfuhr eine rote Ampel und erhöhte die Geschwindigkeit. Als das Dienst-Kfz. kurz vor der Gerhart-Hauptmann-Straße zum Überholen ansetzte um den Renault zu stoppen, zog der Fahrer nach links, kollidierte dabei mit dem Polizeifahrzeug und rutschte auf eine Fußgängerinsel. Danach gab der Fahrer wieder Gas, flüchtete zurück nach Polen und bog in ein Privatgrundstück ein. Hier verließen zwei Personen den Renault und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Da die Beamten hier den Sichtkontakt zu den Personen verloren, beendeten sie die Nacheile und kehrten zum Glück unverletzt nach Deutschland zurück.

