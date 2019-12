Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Feuer in Eickhorst: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Hille (ots)

Die Feuerwehr wurde am Sonntagabend alarmiert - die mutmaßlichen Brandstifter kamen nach Einschätzung der Polizei jedoch schon viele Stunden früher. Nach dem Feuer bei dem Abfallentsorgungsunternehmen Budde in Eickhorst ermitteln die Beamten jetzt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und suchen Zeugen.

Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass sich offenbar zwei Personen bereits in der Nacht zu Sonntag auf dem Gelände an der Ecke Hiller Straße/Steimkestraße aufhielten und für die Entstehung des Feuers mutmaßlich verantwortlich sein dürften. Konkret fragen die Polizisten: Wer hat in der Zeit zwischen 0.30 und 0.45 Uhr Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Unternehmens beobachtet.

Erst am Abend gegen 20.15 Uhr kam es zu einem Löscheinsatz der Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt brannte ein etwa 30 Kubikmeter großer Haufen aufgeschütteter Hackschnitzel. Verletzt wurde niemand. Auch ein Gebäudeschaden entstand nicht. Hinweise zu den Verdächtigen werden von der Mindener Kripo erbeten unter Telefon (0571) 88660.

