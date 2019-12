Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei fasst mutmaßlichen Einbrecher

Lübbecke (ots)

Ein unbewohntes Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz in Lübbecke geriet am 20. November wegen eines Brandes in die Schlagzeilen. Jetzt sind mutmaßlich zwei Männer in die im Erdgeschoss befindliche und derzeit geschlossene Shisha-Bar eingedrungen und stahlen Zigaretten, Schnaps und Bargeld. Einen der Verdächtigen, einem 24-Jährigen, konnte eine Polizeistreife am Montag in den frühen Morgenstunden festnehmen. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Das Duo war gegen 3.30 Uhr zu Fuß entlang der B 239 in Richtung Horsts Höhe unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung an der Brauerei auf die Männer aufmerksam wurde. Als die Beamten die Personen kontrollieren wollten, rannte einer der Männer plözlich davon. Den Grund dafür fanden die Einsatzkräfte schnell: In dem Rucksack und einer Tasche des Festgenommenen fanden sich unter anderem zahlreiche Zigarettenschachteln, diverses Münzgeld sowie Einbruchwerkzeug. Die Polizisten stellten alles sicher und brachten den Verdächtigen ins Polizeigewahrsam.

Der derzeit in der Gemeinde Hüllhorst wohnende 24-Jährige gab später zu, zusammen mit seinem Begleiter am Markt in das Gebäude eingestiegen und sich dort an einen Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht zu haben. Zu seinem Komplizen wollte er sich gegenüber den Ermittlern nicht weiter äußern. Er würde lediglich den Vornamen des Mannes kennen, der angeblich aus Frankreich stamme, so der 24-Jährige.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Vernehmung wurde der Mann im Laufe des Tages in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Beamten zu dem Einbruch, wie auch zu dem Brand, werden unterdessen fortgesetzt.

