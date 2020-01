Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek/Rechterfeld - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 25. Januar 2020, 19.00 Uhr, und Sonntag, 26. Januar 2020, 10.44 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Daimler, welcher auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Dorfstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 25. Januar 2020, 19.00 Uhr und Sonntag, 26. Januar 2020, 10.44 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Toyota, welcher vor einem Wohnhaus in der Kardinal-Graf-von-Galen-Straße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 26. Januar 2020, um 03.45 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Damme auf dem Jugendherbergsweg ein Kleinkraftrad, ohne im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Sie versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, dabei stürzte sie zusammen mit ihrem 23-jährigen Beifahrer aus Damme. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 26. Januar 2020, um 22.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 38-jährigen Autofahrer aus Lohne, da dieser zuvor mit einer auffälligen Fahrweise auf der Brägeler Straße unterwegs war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dieser ergab einen Wert von 1,34 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

