POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag, 25.01.2020, bis Sonntag, 26.01.2020

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

Am Samstag, 25.01.2020, 10.45 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Goldenstedter mit einem Pkw Mercedes S-Klasse in Goldenstedt die Hagebuttenstraße in Richtung Bruchweidenstraße. Zeitgleich befuhr eine 26-jährige aus Wiesmoor mit einem Pkw Opel Corsa die Bahnhofstraße in Richtung Hagebuttenstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete der 83-jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 26-jährigen. Beim der anschließenden Kollision der Fahrzeuge wurde die 26-jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 35.000,- Euro geschätzt wird.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

In der Nacht von Freitag, 24.01.2020, auf Samstag, 25.01.2020, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Mozartstraße in Vechta ein. Zuvor hatten sie sich offensichtlich durch eine Manipulation am elektrischen Garagentor Zugang zum Objekt verschafft. Aus dem Gebäudeinnern wurden diverse Gegenstände technischer Art sowie Bekleidung entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sollten während des Tatzeitraumes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen worden sein, so sollte der Polizei in Vechta entsprechende Hinweise gegeben werden (Telefon: 04441 9430).

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 25.01.2020, im Zeitraum von 11.20 Uhr bis 13.10 Uhr, wurde ein in Lohne an der Lindenstraße ordnungsgemäß geparkter Pkw Renault Koleos von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren touchiert. Hierbei wurde zumindest der Außenspiegel des Renault beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sollte der Vorfall beobachtet worden sein, so sollte entsprechende Hinweise an die Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) oder Lohne (Telefon: 04442 93160) gegeben werden.

Vechta - Straßenverkehrsgefährdung

Bereits am Freitag, 24.01.2020, 22.10 Uhr, kam es in Vechta, Große Straße auf Höhe des Europaplatzes zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen schwarzen BMW der 3er Reihe. Laut Aussage einer geschädigten Pkw-Fahrerin fuhr ihr der BMW auf ihrer Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Die Pkw-Fahrerin sowie ein weiterer Pkw mussten nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Kennzeichen des BMW wurde abgelesen, die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Die Polizei Vechta sucht weitere Zeugen, die zum Sachverhalt oder zum Fahrzeugführer Angaben machen können (Telefon: 04441 9430).

