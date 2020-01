Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 26.01.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe-Altenoythe - Einbruchdiebstahl in Schule

Im Zeitraum vom 24.01.20 19.00h bis 25.01.20 08.15h verschafften sich zurzeit unbekannte Täter durch Einschlagen mehrerer Fensterscheiben Zugang zu den Schulräumlichkeiten der Oberschule. Es wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen die im genannten Zeitraum Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Saterland-Ramsloh - versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Im Zeitraum 24.01.20 18.00h bis 25.01.20 15.00h versuchten zurzeit unbekannte Täter vermutlich mit einem Schraubendreher eine Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Kirchstraße in Ramsloh aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde versucht, den Profilzylinder auszubohren. Tatzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Ramsloh oder Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Saterland-Ramsloh - Führen eines PKW unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstagabend gegen 23.30 h wurde durch eine Polizeistreife ein 27-jähriger Saterländer in Ramsloh im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkohol- und unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Der gemessene Atemalkoholwert betrug 0,60 %o. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Nach der folgenden Blutprobenentnahme wurde dem Saterländer die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen.

