Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 24.-25.01.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Körperverletzung

Zu einer gemeinschaftlichen Körperverletzung kam es am Samstag gegen 01:00 Uhr in Molbergen auf der Peheimer Straße vor dem dortigen Pub in Höhe der Bedarfsampel. Einem 58-jähriger Molberger wurde aus einer Gruppe von vier Jugendlichen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Lastrup - Diebstahl aus PKW

Am Freitag in der Zeit von 07:40 bis 18:00 Uhr wurde ein Seat Mii in Lastrup im Steinland aufgebrochen. Hierzu schlugen die Täter eine Scheibe des PKW ein. Aus dem PKW wurde ein Navigationsgerät entwendet. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag in der Zeit von 10:40 bis 14:30 Uhr wurde die Motorhaube eines VW Touran einer Molbergerin zerkratzt. Der genaue Tatort ist bislang unbekannt. Der PKW stand unter anderem auf dem Parkplatz an der Bgm.-Heukamp-Straße und später an der Grundschule in Molbergen. Der Schaden wurde erst später entdeckt und beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen am Freitag in Molbergen kontrollierte die Polizei auf der Peheimer Straße gegen 12:00 Uhr einen 27-Jährigen aus Rumänien. Dieser wies sich mittels eines irländischen Führerscheines aus, welcher sich als Totalfälschung herausstellte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ebenfalls ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 32-jähriger Löninger am Freitag gegen 14:30 Uhr auf der Poststraße in Löningen mit seinem Ford Mondeo unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen, sodass auch ihn ein Strafverfahren erwartet. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall

Auf der B213 in Löningen kam am Freitag gegen 09:15 Uhr ein polnischer LKW nach rechts von der Straße ab und blieb in der Böschung liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Dies Bergung erfolgte am Nachmittag und verursachte erhebliche Verkehrsbehinderungen, da sie unter mehrstündiger Vollsperrung der Bundesstraße erfolgen musste. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 12:15 Uhr kam es zu einem Beinaheunfall, als ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg von der Taubenstraße auf die Sevelter Straße aufbog. Er nahm einer 60-jährigen Cloppenburgerin, welche mit ihrem Pedelec den Radweg befuhr, die Vorfahrt, sodass diese stark bremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich, konnte jedoch ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Molbergen - Verkehrsunfall

14.000 Euro Schaden verursachte ein Auffahrunfall am Freitag gegen 17:10 Uhr in Molbergen auf der Cloppenburger Straße. Der 20-jährige Fahrer eines Peugeot aus Molbergen musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der hinter ihm fahrende 59-jährige Molberger mit seinem Audi und hielt ebenfalls. Ein 21-jähriger Cappelner konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem VW Golf auf den Audi auf, welcher wiederum auf den Peugeot geschoben wurde. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 20:10 Uhr übersah der 19-jährige Fahrer eines VW Golf einen ihm auf der Fritz-Reuter Straße in Cloppenburg entgegenkommenden VW Passat eines 26-Jährigen aus Cappeln, als er nach links in die Cappelner Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Schaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

