Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 24. Januar 2020, kam es zwischen 08.00 und 08.05 Uhr in der Straße Zur Alten Weide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten VW Touran. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 200 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 24. Januar 2020, kam es um 10.33 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 39-jähriger Rollerfahrer an einer Schlange wartender Fahrzeuge vorbei, als eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Molbergen beabsichtigte abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, durch den der Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag, 24. Januar 2020, kam es um 10.05 Uhr an der Kreuzung der Soestenstraße zur Bgm.-Heukamp-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Werlte und seine 81-jährige Beifahrerin wollten von der Bgm.-Heukamp-Straße aus nach links auf die Soestenstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg, die ihm von einem Supermarktparkplatz aus entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den Sachschaden in Höhe von 5500 Euro entstand. Der Verdacht, dass die Beifahrerin aus Werlte verletzt sein könnte, konnte durch die anwesenden Rettungskräfte nicht bestätigt werden.

