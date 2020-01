Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 23. Januar 2020, kam es um 16.10 Uhr auf der B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links und versuchte durch Gegenlenken zu korrigieren. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach liegend in einem Graben zu Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Wagen wurde geborgen und abgeschleppt.

Hoheging - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 24. Januar 2020, kam es um 02.55 Uhr auf dem Mittelweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Hoheging geriet aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Wagen mit einem Baum und kam auf der Seite zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25500 Euro.

