POL-VER: Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Ein Fahrer eines Fiat prallte am frühen Montagabend in der Achimer Straße bei dem Versuch, links auf die Autobahnauffahrt zur A1 abzubiegen, gegen ein Verkehrsschild. Zuvor war er außerdem über eine Verkehrsinsel gefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7.000EUR. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen vom Unfallort steht ein 25-jähriger Mann im Verdacht, unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen zu haben. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann kommen nun Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Mögliche Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

