Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruch in Scheune

Zwischen Mittwoch, 22. Januar 2020, 19.00 Uhr und Donnerstag, 23. Januar 2020, 09.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Scheune in der Kiefernheide. Ein bislang unbekannter Täter brach in das Gebäude ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er vier Kompletträder und einen Fernseher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 19. Januar 2020, kam es zwischen 00.00 und 07.00 Uhr in der Korkenstraße zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Fahrrad der Marke Haibike, Model Sduro Hardnine, das vor einem Wohnhaus stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 23. Januar 2020, kam es um 07.30 Uhr an einer Ampel an der Holdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme musste an einer roten Ampel halten. In dieser Zeit rollte der vor ihr wartende Pkw zurück und stieß mit ihrem VW Golf zusammen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Als die Ampel auf Grün umsprang, entfernte sich der unbekannte Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Details zum Fahrzeug liegen aktuell nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell