Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Pkw-Kennzeichen gestohlen

Zwischen Mittwoch, 22. Januar 2020, 21.00 Uhr und Donnerstag, 23. Januar 2020, 06.30 Uhr kam es in der Theresienstraße zum Diebstahl von Pkw-Kennzeichen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete beide Kennzeichen CLP-LG 138, die an einem Kia Ceed angebracht waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Garrel/Varrelbusch - Einbruch in Kindergarten

Zwischen Mittwoch, 22. Januar 2020, 16.05 Uhr und Donnerstag, 23. Januar 2020, 07.20 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Kindergarten in der Straße Pämerhauk ein. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 23. Januar 2020, kam es um 07.55 Uhr an der Kreuzung Am Raddetal zur Herßumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Lindernbefuhr die Straße Am Raddetal in Richtung Herßumer Straße. Vermutlich wegen des dichten Nebels erkannte sie die Einmündung zur Herßumer Straße zu spät stieß dort mit einem 49-jährigen Pkw-Fahrer aus Löningen zusammen, der auf der Herßumer Straße fuhr. Die beiden Pkw kamen neben der Fahrbahn auf einem Acker zum Stehen und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Erneute Fahrradkontrollen in der Hagenstraße

Am Mittwoch, 22. Januar 2020, kontrollierte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erneut zwischen 07.00 und 08.00 Uhr den Fahrradverkehr auf der Hagenstraße. Die ersten Kontrollen am 07. Januar 2020 führten noch zur Feststellung von 104 Verstößen, die sich insbesondere auf das Fahren auf der falschen Straßenseite bezogen. Erfreulicherweise wurden nun am Mittwoch lediglich 55 Verstöße festgestellt. Hiervon fielen 46 im Bereich des Fahrens auf der falschen Seite an. Neun Verstöße wurden im Bereich der Beleuchtung geahndet. Auch wenn immer noch sechs Radfahrer aufgefallen sind, die bereits am 07. Januar 2020 kontrolliert worden sind, spricht der aktuelle Rückgang für einen positiven Trend. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch weiterhin im Stadtgebiet verstärkt den Fahrradverkehr kontrollieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell