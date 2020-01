Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Geschwindigkeitskontrollen

Die Polizei führte am Mittwoch, 22. Januar 2020, zwischen 8.30 Uhr und 11.00 Uhr an der Neuscharreler Allee Geschwindigkeitskontrollen durch. Traurige Spitzenwerte erreichten dabei zwei Autofahrer, die mit jeweils 22 km/h und 18 km/h zu schnell unterwegs waren. Ersteren erwartet nun ein Bußgeldverfahren, letzterer kam noch mit einem Verwarngeld davon. Darüber hinaus geriet ein Roller (KKR) in die Messung der Polizeibeamten. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 61-jährige Fahrzeugführer aus Esterwegen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch,16. Januar 2020, zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr kam es auf dem Pendlerparkplatz Wittensand zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

