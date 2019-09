Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hausfassade beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine aus Glasbausteinen bestehende Hausfassade wurde am Sonntag, 15. September 2019, gegen 2:30 Uhr, in der Straße Schollendamm, in Höhe des Gesinenwegs, beschädigt.

Drei bislang unbekannte Täter warfen einen Stein gegen die Fassade des Mehrfamilienhauses, wodurch ein Glasbaustein zu Bruch ging. Der Schaden wurde auf etwa 150 Euro geschätzt.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (01101764).

