POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Lohne - Diebstahl von vier Alukompletträdern

In der Zeit zwischen Montag, 20. Januar 2020, 19.00 Uhr und Dienstag, 21. Januar 2020, 8.00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufschneiden eines Maschendrahtzauns Zutritt zu einem Betriebsgelände einer Kfz-Werkstatt im Brägeler Ring. Dort demontierte er vier Alukompletträder und entwendete diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch, 22. Januar 2020, um 6.50 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Mann aus Belm mit seinem LKW auf der Handorfer Straße und kam verkehrsbedingt zum Stehen, woraufhin der 22-jährige Autofahrer aus Damme seine Geschwindigkeit reduzierte. Die 38-jährige Autofahrerin aus Damme erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden 22-jährigen Mann auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß wiederum auf den LKW aufgeschoben. Der 22-jährige Dammer wurde schwer verletzt in ein Krankhaus gebracht. Die 38-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

