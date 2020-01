Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Diebstahl von Katalysatoren

Am Mittwoch, 15. Januar 2020, zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Buchholzstraße und entfernten 15 Katalysatoren aus dort abgestellten Autos und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit von Freitag, 17. Januar 2020, 18.00 Uhr bis Dienstag, 21. Januar 2020, 16.00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße die linke Seite eines Ford Fiestas. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz hinter einem Wohnhaus abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Neuenkirchen/ Vörden - Verkehrsunfall vom 9. Januar 2020 / Beteiligter verstorben

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 9. Januar 2020, auf der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter 53-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden ist. Wie nun bekannt wurde, erlag der Mann am Dienstag, 21. Januar 2020, im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 21. Januar 2020, um 12.50 Uhr, fuhr eine 31-jährige Dammerin mit ihrem Auto auf der Holdorfer Straße in Richtung Damme. Als sie nach rechts in die Benediktstraße abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 79-jährigen Pedelec-Fahrers aus Damme. Dieser befuhr zu diesem Zeitpunkt den Radweg der Holdorfer Straße in Richtung Holdorf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Dammer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2300 Euro.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. Januar 2020, um 15.25 Uhr fuhr eine 42-jähriger Autofahrerin aus Goldenstedt auf der Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Dort kam ihr ein LKW entgegen, der einen Teil seiner Ladung verlor, welches in den PKW der Goldenstedterin vorne einschlug und einen Sachschaden verursachte. Der LKW hatte ein blaues Führerhaus. Bei dem Ladungsteil handelte es sich um ein Metallrohr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 21. Januar 2020, um 18.10 Uhr fuhr ein 58-jähriger Mann aus Kroschenbroich auf der Küstermeyerstraße und wollte in die Bahnhofsstraße abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden 33-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 21. Januar 2020, um 17.30 Uhr fuhr eine 86-jährige Vechtaerin mit ihrem Auto auf der Münsterstraße stadtauswärts und wollte nach links in die Driverstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 80-jährigen Autofahrerin aus Vechta. Durch den Zusammenstoß kam die 80-jährige Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt.

