POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines E-Bikes

Am Samstag, 18. Januar 2020, zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein an einer Laterne in der Taubenstraße abgestelltes graues E-Bike der Marke Riese und Müller. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Dienstag, 21. Januar 2020, 7.00 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf der Osnabrücker Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann noch einem Fahrverbot unterliegt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

