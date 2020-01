Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Brand eines ungenutzten Schweinestalls

Am Montag, 20. Januar 2020, kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Brand eines ungenutzten Schweinstalls im Fladderweg. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannter Ursache die Holzvertäfelung des Stalles in Brand. Die Feuerwehren Fladderlohausen und Holdorf rückten mit zehn Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften aus und konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 20. Januar 2020, wurde um 16.36 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Dinklager Straße kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Freitag, 17. Januar 2020, 19.00 Uhr bis Samstag, 18. Januar 2020, 11.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Gerhard-Hauptmann-Straße, einen roten Pkw des Typ VW-Polo, indem sie der Beifahrerseite einen tiefen Kratzer, beginnend mittig der Fondtür bis hin zum Tankdeckel, beibrachten. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Straßenrand vor einem Wohnhaus abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. Januar 2020, 22.27 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Dinklage mit seinem Krad die Münsterstraße in Vechta in Fahrtrichtung Lohner Straße. Auf seiner Fahrbahn kam ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem 3er BMW entgegen, sodass er nach rechts ausweichen musste. Hierbei verlor der Dinklager die Kontrolle über sein Krad, prallte gegen eine Bordsteinkante und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. Januar 2020, kam es zwischen 15.00 und 16.00 Uhr an der Ecke Landwehrstraße und Bergweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Abbiegen von der Landwehrstraße in den Bergweg eine Ampel. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall ohne Führerschein verursacht

Am Montag, 20. Januar 2020, kam es um 17.45 Uhr auf der Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne übersah beim Abbiegen in der Kreuzstraße einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne, der ebenfalls die Kreuzstraße befuhr und bevorrechtigt war. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Montag, 20. Januar 2020, kam es um 17.15 Uhr auf der Lembrucher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baum. Hierdurch wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Nach der ersten Versorgung durch Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 20. Januar 2020, kam es um 16.55 Uhr auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden wollte mit seinem Wagen die Vördener Straße von der Neuenwalder Straße aus überqueren. Hierbei übersah er einen 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Bramsche, der von rechts kam. Durch den Zusammenstoß wurde außerdme der Pkw eines 30-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden beschädigt, der sich in der gegenüberliegenden Straße Ossenbeck befand. Der Bramscher wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 14000 Euro.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 20. Januar 2020, kam es um 18.45 Uhr auf der Marienstraße zu einem Auffahrunfall. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta fuhr vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Pkw einer 34-jährigen Dammerin auf. Durch den Aufprall wurde ihr Wagen auf den Pkw einer vor ihr fahrenden 21-jährigen Frau aus Damme geschoben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell