Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Exhibitionistische Handlungen

Am Sonntag, 19. Januar 2020, gegen 16.17 Uhr, kam es auf einem Firmengelände der Westmarkstraße zu einer exhibitionistischen Handlung. Der männliche Täter war mit einem Fahrradtrikot bekleidet. Er wurde als ca. 25 bis 27 Jahre alt, schlank - fast hager - und ca. 190 cm groß beschrieben. Er hatte kurz rasierte, hellbraune Haare, keinen Bart, keine Brille, keine Tätowierung oder andere körperlichen Auffälligkeiten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat möglicherweise auch vor oder nach der Tat in örtlicher Nähe eine Person gesehen, auf die diese Beschreibung zutrifft? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

