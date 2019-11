Polizei Mettmann

POL-ME: Einsatz wegen Wohnungseinbruch: Polizei stellt mehrere Cannabispflanzen sicher - Langenfeld - 1911065

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag (15. November 2019) hat die Polizei in einer Wohnung an der Solinger Straße in Langenfeld mehrere Cannabispflanzen sichergestellt. Vorausgegangen war dem ein Einsatz wegen eines gemeldeten Wohnungseinbruchs.

Gegen 13 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, weil sie einen Einbruch in eine Wohnung an der Solinger Straße anzeigen wollte. Als die Polizeibeamten an der Adresse eintrafen, stellten sie fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen worden war und offen stand, der Mieter jedoch augenscheinlich nicht zu Hause war. Bei einer ersten Nachschau bemerkten sie dann, dass in der Wohnung eine professionelle Cannabisplantage betrieben wurde.

In drei Indoor-Gewächshäusern sowie weiteren Räumen stellten die Beamten insgesamt 17 Cannabispflanzen sicher. Außerdem stellten die Polizisten in der Wohnung neben mehreren Hundert Euro Bargeld zum Verkauf abgepackte Cannabistütchen, eine Schreckschusspistole, einen verbotenen Schlagring sowie zwei Klappmesser sicher.

Den Wohnungsmieter, einen 32-jährigen Langenfelder, konnten die Beamten bislang nicht antreffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

