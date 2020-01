Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Zeugenaufruf

Am Montag, den 20.Januar 2020, um 21.45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Mercedes die Friesoyther Straße in Richtung Ellerbrock. Zwischen der Einmündung Barkentange und dem Markhauser Moorgraben wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Wurfgeschoss, vermutlich ein Pflasterstein, gegen den PKW des Geschädigten geworfen. Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am 20.Januar 2020, gegen 14.10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Friesoyther mit seinem LKW die Barßeler Straße und überholte dort einen 60-jährigen Friesoyther, der mit seinem Trecker und angehängter Drillmaschine ebenfalls die Barßeler Straße befuhr. Beim Überholvorgang streifte der LKW den Trecker und stößt mit der Drillmaschine zusammen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

