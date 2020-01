Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 21. Januar 2020, um 7.10 Uhr fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der Straße Am Friesoyther Kanal I und geriet dort in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 21. Januar 2020, um 7.00 Uhr fuhren eine 54-jährige Autofahrerin aus Friesoythe und ein 26-jähriger Autofahrer aus Friesoythe in dieser Reihenfolge auf der alten Hauptstraße in Richtung Sedelsberg. Auf Höhe der linksseitigen Einmündung zum Ziegeleiweg wollte die Friesoytherin nach links abbiegen. Der 26-jährige Autofahrer erkannte das Abbremsen aufgrund einer heruntergefallenen Zigarette zu spät und fuhr auf. Die 54-jährige Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

