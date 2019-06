Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnhausbrand

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Abend kam es in der Kaiserslauterer Friedenstraße zu einem Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Anwohner konnten das Anwesen glücklicherweise rechtzeitig verlassen, sodass durch das Feuer, welches auch die angrenzenden Gebäude beschädigte, niemand verletzt wurde. Mittlerweile hat die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, den Brand gelöscht. Zur Brandursache kann die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Das Ordnungsamt der Stadt war ebenfalls vor Ort und kümmerte sich um die Unterbringung der Bewohner, die ihre Wohnungen im Moment nicht betreten können. Es kann in diesem Bereich bis zum späten Abend zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell