Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Farbe beschädigt Fahrzeuge

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr am Dienstagvormittag mit einem SUV vom Hornbach Baumarkt in die Mainzer Straße. Eine Zeugin beobachtete wie der Mann hierbei einen weißen Farbeimer verloren habe, welchen er vermutlich auf dem Dach seines Wagens beim Einladen vergaß. Die Farbe hatte sich über die gesamte Fahrbahn verteilt. Als der Fahrer das bemerkte, stieg er aus, sammelte den Eimer ein und fuhr davon. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge sind laut Zeugenaussage im Anschluss durch die Farbpfütze gefahren und wurden dadurch beschädigt. Eine 24-Jährige meldete zum Beispiel noch am Dienstabend den Schaden bei der Polizei, weil sie mit ihrem schwarzen Mazda durch die Pfütze fuhr. Der Sachschaden wird hierbei auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die hilfreiche Angaben zum Fahrer (Nummernschild, Personenbeschreibung, etc.) machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 zu melden. |slc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell