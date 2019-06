Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkene wüten vermutlich in Transporter

Kaiserslautern (ots)

Kann man sich nicht ausdenken: Ein 54-Jähriger verständigte am Dienstagmorgen die Polizei, weil zwei unbekannte Personen in seinem Transporter in der August-Herrmann-Straße schliefen und "rumgewütet" hätten. Vor Ort bestätigte sich die Situation. Im Fahrzeug schliefen tatsächlich zwei völlig betrunkene Männer. Der Innenraum der Fahrkabine wurde sprichwörtlich "auseinander genommen": Das Display des eingebauten Navigationssystems war eingeschlagen, die Innenspiegel abgerissen sowie mehrere Verkabelungen herausgerissen. Das Fahrzeug wies derartige Beschädigungen auf, sodass es nicht mehr fahrbereit war. Doch nicht genug: Mehrere Arbeitsmaterialien des Besitzers waren auf der Straße verteilt und beschädigt. Bei den zwei "Schnapsleichen" handelte es sich um einen 32- und einen 33-Jährigen. Beide hatten einen Alkoholwert deutlich über 1 Promille. Der Besitzer des Transporters gab an, dass er sein Fahrzeug abgeschlossen abgestellt hätte. Was im Wagen passierte wird derzeit ermittelt, denn zuverlässige Aussagen konnten die Herren nicht mehr treffen. |slc

