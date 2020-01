Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 19. Januar 2020, 23.59 Uhr und Mittwoch, 22. Januar 2020, 11.00 Uhr drückten bislang unbekannte Täter das zur Hauptstraße befindliche Fenster zu einem Clubraum auf, welches sich in einer Doppelhaushälfte befindet und betraten das Innere des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie alkoholische Getränke, Bargeld und Feuerzeuge. Auch die andere, leerstehende Doppelhaushälfte wurde angegangen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie dort kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. Januar 2020, 18.45 Uhr und 19.55 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Hofkamp in Richtung Ritterstraße. Dieser beschädigte beim seitlichen Einparken einen Daimler Chrysler und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 20. Januar 2020, 18.00 Uhr und Dienstag, 21. Januar 2020, 10.00 Uhr, beschädigte beim Ein- oder Ausparken ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Seitenstreifen geparkten Ford in der Wilhelms-Busch-Straße an der Frontstoßstange. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mittwoch, 22. Januar 2020, um 21.45 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Auto auf der Vlämischen Straße in Richtung Löningen. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Parkstreifen abgestellten Auto. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,64 Promille. Bei dem Lastruper wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

