Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schleusungsverdacht

Fünf Iraker unmittelbar zurückgewiesen

Bild-Infos

Download

Rosenheim / A93 (ots)

Am Dienstag (14. Januar) hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn eine türkische Staatsangehörige festgenommen. Die Frau wird beschuldigt, eine fünfköpfige irakische Personengruppe in die Bundesrepublik geschleust zu haben. Alle fünf mutmaßlich Geschleusten mussten das Land noch am selben Tag verlassen.

Die Türkin saß am Steuer des in Österreich zugelassenen Wagens, der in der Nacht auf Höhe Kiefersfelden gestoppt wurde. Bei der Kontrolle konnte sich die Fahrzeugführerin mit ihrem türkischen Pass und einer österreichischen Aufenthaltsgenehmigung ordnungsgemäß ausweisen. Ihre irakischen Begleiter hatten hingegen lediglich österreichische Asylkarten dabei. Sie wurden wegen ihres illegalen Einreiseversuchs angezeigt. Anschließend überstellten die Rosenheimer Bundespolizisten die fünf Personen unmittelbar der österreichischen Polizei. Gegen die Fahrerin, die in Niederösterreich gemeldet ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Heimreise antreten.

Rückfragen bitte an:

Rainer Scharf (MSc)

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf über 370

Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell