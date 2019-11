Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Autoaufbruch

Recklinghausen (ots)

Datteln

Donnerstag, in der Zeit von 16.15 bis 18:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Sofienstraße ein. Die Täter durchsuchten Schänke und Behältnisse. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 10:00 entwendeten unbekannte Täter an der Orffstraße aus einem BMW 435i das festeingebaute Navigationssystem und Teile der Mittelkonsole. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Nach Aufhebeln der Wohnungstür drangen unbekannte Täter am Donnerstag, zur Tageszeit, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Vennheidestraße ein. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld mit.

Gladbeck

In einem Kleingartenverein auf der Vehrenbergstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag ein. Die Täter stahlen elektrische Werkzeuge, wie Bohrmaschine und Winkelschleifer.

Castrop-Rauxel

Am Donnerstag, zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Holzstraße. Von hier aus gelangten sie in eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

An der Falkenstraße brachen Unbekannte am Donnerstag zur Tageszeit ein Kellerfenster an einem Reihenhaus aus dem Rahmen und gelangten so ins Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und Behältnisse. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld, Goldbarren, einer Armbanduhr, einem Tablet und einer Digitalkamera. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in die Räume von zwei Vereinen an der Wartburgstraße ein. Mehrere Fenster und Glasscheiben wurden beschädigt. Teilweise beschädigten die Täter das Inventar. Der Sachschaden wird auf 2.300 Euro geschätzt. Genaue Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden.

Waltrop

Am Donnerstag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einem Reihenhaus an der Kaiserstraße auf. Nachdem die Räume nach Beute durchsucht waren, flüchteten die Täter mit Schmuck. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Am Donnerstagnachmittag gelangten Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ewaldstraße. Schmuck und Bargeld nahmen die Täter als Beute mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Dorsten

Aus einem Ladenlokal am Markt entwendeten unbekannte Täter Bargeld. Über den Kellerbereich verschafften sich die Täter in der Nacht zu Donnerstag Zugang zum Gebäude. Nach dem Einbruch flüchteten sie unbekannte Richtung.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

