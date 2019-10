Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 29.10.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr streifte eine 49-jährige, aus Eschwege stammende, Schulbusfahrerin in Eschwege beim Abbiegen von der Gartenstraße nach links in die Rheinstraße den geparkten Pkw einer 45-Jährigen aus Meißner. Insgesamt entstand bei Pkw und Bus ein Sachschaden in Höhe 3700 Euro.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw; Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag, 17.00 Uhr und Montagabend, 18.00 Uhr einen abgestellten schwarzen Pkw Mercedes in der Oderstraße in Sontra zerkratzt. Daraufhin entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Verkehrsunfallflucht mit 500 Euro Sachschaden; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag wurde zwischen 08.30 Uhr und 12.00 Uhr in der Obersten Straße in Bad Sooden-Allendorf ein schwarzer Ford an der hinteren, linken Fahrzeugecke durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden an dem Pkw, der einem 49-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gehört, beträgt 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell