Polizei Eschwege

POL-ESW: 28-Jähriger durch Messerstiche verletzt - Zeugenaufruf

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am vergangenen Freitag, 25.10.19 in Witzenhausen (PM vom 25.10.19 ots) bittet die Kriminalpolizei darum, dass sich Zeugen des Vorfalls unter 05651/9250 mit der Kripo in Verbindung setzen. Die bisherigen Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats ergaben, dass an diesem Abend an der Bushaltestelle "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen mehrere Personen im Alter von 18 bis 35 Jahren zunächst auf den 28-Jährigen einschlugen. Hintergrund scheint eine Beziehung des 28-Jährigen mit einer 17-Jährigen aus dem Familienkreis der Tatverdächtigen zu sein. Wie bereits gemeldet wurde der 28-Jährige dabei durch zwei Messerstiche schwer verletzt und im Krankenhaus noch an dem Abend operiert. Die vier Tatverdächtigen wurden noch an dem Abend des 25.10.19 festgenommen und polizeilich vernommen und am 26.10.19 wieder entlassen.

