POL-ESW: Pressebericht vom 28.10.19

Verkehrsunfall

Um 12:05 Uhr ereignete sich gestern Mittag ein Unfall auf dem Feldweg zwischen dem Jugenddorf "Hoher Meißner" und Vockerode. Nach Angaben eines 12-Jährigen aus der Gemeinde Meißner war er zu dieser Zeit mit einem Fahrrad in Richtung Vockerode unterwegs. Kurz bevor er vom asphaltierten Feldweg auf die Straße "Steingasse" fahren wollte, bemerkte er ein Auto quer auf der Straße, das offensichtlich wenden wollte. Der 12-Jährige konnte sein Fahrrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und versuchte vor dem Pkw vorbeizufahren. Zum diesem Zeitpunkt soll das Auto aber langsam vorwärts in Richtung Fahrbahnrand gefahren sein, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 12-Jährige kam danach mit dem Rad von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Fahrer hielt an und kümmerte sich um den 12-Jährigen, an dessen Fahrrad ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Zudem verletzte er sich leicht am Knie. Anschließend fuhr der Pkw-Fahrer davon, ohne dass die Personalien angegeben wurden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen VW, eventuell ein Caddy, mit gelber Aufschrift handeln. Der Fahrer war relativ kräftig, ca. 50 Jahre alt, eher groß. Er hat kurzes helles Haar. Bekleidet war er mit roter Arbeitskleidung (rote Latzhose). Hinweise auf den Fahrer nimmt die Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Wildunfälle

Um 22:59 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die K 34 von Weidenhausen in Richtung Eltmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert wurde, wo es verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Mit einem Waschbären kollidierte am gestrigen Abend, um 20:30 Uhr, ein 26-Jähriger Pkw-Fahrer aus Homberg(Efze), der die B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen befuhr. Der Waschbär durchbrach die Kunststoffwaben der Frontschürze und blieb im Hohlraum zwischen Stoßstange und Kühler stecken. Das Tier wurde anschließend aus der misslichen Lage befreit und lief im angrenzenden Feld davon. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Über das vergangene Wochenende wurden in Eschwege im Bereich des "Werdchen" mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Bislang kamen sechs Aufbrüche zur Anzeige. Der/ die Täter hebelten in fast allen Fällen die Türen der jeweiligen Gartenhäuser oder auch Schuppen auf, um so in die Objekte einzudringen. Diese wurde allesamt durchsucht, offenbar aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 600 EUR angegeben. Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen

Polizei Sontra

Firmenwagen aufgebrochen

Eine Firmenwagen wurde in der vergangenen Nacht in der Breitauer Straße in Sontra-Ulfen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Der/ die Täter öffneten gewaltsam die Hecktür des Fahrzeuges und entwendeten daraus Arbeitsgeräte. Entwendet wurde dabei zwei Akku-Schrauber, ein Akku-Bohrhammer und eine Fittingpresse "Rems". Der Gesamtschaden wir mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte heute Morgen, um 06:25 Uhr, ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der die B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode befuhr. Am Pkw wurde die Frontschürze beschädigt; der Fuchs wurde nicht aufgefunden.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Tankstellengelände der ESSO in der Mündener Straße in Witzenhausen ereignete sich gestern Nachmittag, um 16:50 Uhr, eine Unfallflucht. Der Fahrer eines silber (grauen) Hyundai Tucson streifte beim Auffahren auf das Tankstellengelände einen dort stehenden VW auf d er linken Fahrzeugseite. Nachdem der Fahrer getankt und bezahlt hatte, fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer soll rötliche, etwas längere Haare haben. Er trug eine Brille und wird durch den Zeugen auf ca. 50 - 60 Jahre geschätzt. Hinweise: 05542/93040.

