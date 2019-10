Polizei Eschwege

POL-ESW: Fast 50 Prozent Überladung

Eschwege (ots)

Bei einer Kontrolle eines Sprinters am gestrigen Abend, um 20:10 Uhr, in Wehretal-Oetmannshausen durch eine Polizeistreife der Polizeistation Eschwege wurde festgestellt, dass der 25-Jährige ukrainische Fahrer das Fahrzeug erheblich überladen hatte. Nach Sichtung der Ladungspapiere transportierte der Fahrer 76 Fahrräder mit einem Gesamtgewicht von 1579 kg. Darüber hinaus wurden noch weitere Frachtstücke transportiert, welche auf den Frachtpapieren nicht verzeichnet waren. Die Nutzlast des Fahrzeuges ist im Fahrzeugschein mit 650 Kg angegeben. Der 25-Jährige gab auch zu, dass er sich der Überladung bewusst war. Auf der Fahrt zur Wiegung nach Vockerode war schon ersichtlich, dass der Sprinter schon bei geringen Steigungen erheblich an Geschwindigkeit verlor, was bei der anschließenden Wiegung mit einem Ergebnis von 5200 kg auch ursächlich belegt wurde. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg und nach Abzug der Toleranz blieb somit ein Ergebnis von 48 Prozent Überladung. Es wurde eine Sicherheitsleistung von 470 EUR erhoben, die von dem 25-Jährigen anschließend bezahlt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Frachtbriefe bis zur Umladung, die am heutigen Vormittag erfolgte, vorläufig sichergestellt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell