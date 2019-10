Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.10.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern Nachmittag "An den Anlagen" in Eschwege. Ein 21-Jähriger aus Eschwege hatte seinen Pkw BMW 116i auf den linksseitigen Parkstreifen geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der BMW im hinteren linken Bereich angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Um 12:05 Uhr streifte gestern Mittag eine 51-Jährige aus Witzenhausen beim Einparken in der Luisenstraße in Eschwege einen geparkten Pkw Peugeot. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Sachbeschädigung

Mehrere Sachbeschädigungen ereigneten sich in der Oderstraße in Eschwege. Bislang wurden vier Anzeigen erstattet, nachdem die dort geparkten Autos in Höhe der Haus-Nummern 32 bis 36 zerkratzt wurden. Vermutlich mittels eines Schlüssels oder anderen spitzen Gegenstandes wurden an zwei Pkws der Marke "Renault", einem VW und einem Opel jeweils die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von 2000 EUR.

