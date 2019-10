Polizei Eschwege

POL-ESW: Drei Autos in Sontra gestohlen

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu mehreren Autodiebstählen in Sontra. Entwendet wurde drei Fahrzeuge der Marke "BMW", unterschiedliche Modelle. In der Schillerstraße bemerkte der Fahrer eines grauen BMW 135i mit ROF-Kennzeichen heute Morgen, um 06:10 Uhr, den Diebstahl seines Autos. Dieses hatte er am gestrigen Abend, um 20:00 Uhr, ordnungsgemäß verschlossen in der Straße geparkt. Interessanter noch für die ermittelnden Beamten der Kripo sind die Diebstähle der anderen beiden Pkws, da sich die Tatzeit im Nachhinein in diesen Fällen zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr eingrenzen lässt. Im Röstweg wurden in diesem Zeitraum ein schwarzer 3er BMW mit HEF-Kennzeichen und ein schwarzer BMW X 5 mit ESW-Kennzeichen gestohlen, die dort ebenfalls ordnungsgemäß abgestellt waren. Beide Tatorte liegen verkehrsgünstig unterhalb der B 27. Der Gesamtschaden wird mit ca. 50.000 EUR angegeben. Um Hinweise zu auffälligen Wahrnehmungen bittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05651/9250. Aktuell konnte der 3er BMW in Netra (Sparkasse) sichergestellt werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Besitzer hatte an dem Fahrzeug zuvor Reparaturen durchgeführt, die noch nicht beendet waren, so dass die Täter das Fahrzeug zurücklassen mussten.

