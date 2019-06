POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Landkreis Vechta - Verleumdung auf sexueller Grundlage

In der Zeit von Freitag, 14. Juni 2019, 08.00 Uhr, bis Montag, 17. Juni 2019, 11.30 Uhr, verbreitete ein bislang unbekannter Täter über soziale Netzwerke eine Videoaufnahme mit pornografischem Inhalt. Unter anderem wird in diesem Zusammenhang das Portrait von zwei Personen verbreitet, auf denen jeweils das Gesicht eingekreist wurde. Somit soll offensichtlich der Anschein erweckt werden, dass es sich hierbei um die Person aus dem Video handelt. Der Polizei ist das Video bekannt. Die Person in dem Video wurde bereits ermittelt. Es handelt sich ausdrücklich nicht um die Personen, die hier "eingekreist" verbreitet wurden. Seitens der Polizei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Verbreiten derartiger Behauptungen Straftatbestände erfüllt.

