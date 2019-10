POL-ESW: Pressebericht 29.10.2019; Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr verursachte ein 89-Jähriger aus Eschwege einen Verkehrsunfall, der mit insgesamt 22250 Euro Sachschaden zu Buche schlug.

Der Unfall ereignete sich, als der 89-Jährige vom Parkplatz einer Bäckerei in der Schindersgasse in Meinhard-Grebendorf rückwärts ausparken wollte und dabei dann mutmaßlich das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte, so dass der 89-Jährige rückwärts stark beschleunigte, über die Fahrbahn der Schindersgasse fuhr und dann weiterhin über den Gehweg und ein geschottertes Beet. Schließlich prallte der 89-Jährige mit seinem Fahrzeug noch gegen die Hausfassade eines der Bäckerei gegenüberliegenden Lebensmittelmarktes und kam so zum Stillstand. Der 89-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden an dem Pkw, der Hausfassade sowie eines darüber hinaus noch in Mitleidenschaft gezogenen Bushaltestellenschildes beläuft sich auf insgesamt 22250 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr richtete ein 60-Jähriger aus Witzenhausen einen Sachschaden von 1200 Euro an einer Grundstückseinfassung an, als der Mann mit einem Baustellenfahrzeug in der Gartenstraße in Hessisch Lichtenau aufgrund einer Engstelle zu weit nach rechts ausweichen musste und dann an der Grundstückseinfassung hängen blieb. An dem von dem 60-Jährigen gesteuerten Sattelzug entstand weiter kein Schaden.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagnachmittag, 17.00 Uhr und Montagmorgen, 06.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vortridener Weg in Hessisch Lichtenau den abgestellten Pkw VW Golf eines 61-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden in der hinteren, linken Tür in Höhe von 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

