POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer fährt auf Rückstau auf

Recklinghausen (ots)

Ein 31 Jahre alter Marler Autofahrer fuhr am Donnerstag, gegen 15.10 Uhr, auf dem Bruchweg in Richtung Herne. Kurz vor den Bahngleisen kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau, den der Marler übersah. Dadurch fuhr er auf das Auto des 46 Jahre alten Hageners auf, der verkehrsbedingt wartete. Der 46-jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 1000 Euro.

