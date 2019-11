Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Festnahmen nach versuchtem Diebstahl eines Sprinters

Alsdorf (ots)

Gestern Abend (17.11.2019) gegen 19.45 Uhr meldete ein Zeuge, dass er eine männliche Person in der Straße "Am langen Pfädchen" dabei beobachtet, wie diese sich an einen Sprinter zu schaffen macht. Als die Polizisten eintrafen, flüchtete diese zunächst, konnte aber wenig später festgenommen werden. Die Identifizierung des 19-jährigen Mannes aus den Niederlanden erfolgte anhand des Führerscheins. Bei ihm wurden ein Schraubendreher und das "gezogene" Zündschloss des Sprinters gefunden. Im Rahmen der Fahndung fiel Polizisten in Tatortnähe ein Pkw aus den Niederlanden auf. Dieses Fahrzeug war auf den 19-jährigen Tatverdächtigen zugelassen. Im Auto saß ein 18-jähriger Niederländer, der allerdings keine Angaben zum Sachverhalt machte. Beide Männer wurden festgenommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die Entlassung beider nach Vernehmung. Sie sind wegen gleich ähnlicher Delikte bereits in Erscheinung getreten. (fp)

