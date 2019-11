POL-AC: E-Scooter Fahrer nach Verkehrsunfall in Burtscheid schwer verletzt

Polizei Aachen

Am Samstag wurde der Fahrer eines geliehenen E-Scooters bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 3:30 Uhr in der Nacht wurde der 40jährige Aachener auf der Straße liegend mit schweren Kopfverletzungen vorgefunden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der Mann zuvor mit einem E-Scooter die Burtscheider Str., kollidierte dort mit einem parkenden Pkw und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Aufgrund erlittener schwerer Kopfverletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert. Lebensgefahr bestand für den Verletzten nicht. Wegen des Verdachts, dass der Verunfallte unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Aachen weist in diesem Zusammenhang auf die typischen Gefahren beim Fahren mit E-Scootern hin und erinnert daran, dass für diese Fahrzeuge die gleichen Promillegrenzen gelten wie für Autos. /Ih.

