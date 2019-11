Polizei Aachen

POL-AC: Diebstahlsverdacht: Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer eines Spazierstocks

Eschweiler (ots)

Am Abend des 10.11.2019 wurde in Kinzweiler ein Jugendlicher nach einem Einbruch in eine Gartenlaube vorläufig festgenommen. Im Rahmen seiner Durchsuchung wurde der auf dem Foto abgebildete Kopf eines Spazierstocks gefunden. Es ist davon auszugehen, dass der Tatverdächtige nicht der rechtmäßige Eigentümer ist und der Gegenstand bei einer weiteren Tat entwendet wurde.

Aus diesem Grund bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu dem Gegenstand oder dem rechtmäßigen Eigentümer machen?

Hinweise nimmt die Polizei zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-31501 entgegen.

Das angehängte Bild kann rechtefrei genutzt werden.(am)

