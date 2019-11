Polizei Aachen

POL-AC: Unter Alkoholeinfluss auf E-Roller: Polizei beschlagnahmt Führerschein

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (09.11.19, 01.30 Uhr) ist ein 21-jähriger Mann mit seinem E-Roller zu Fall gekommen und hat dadurch die Aufmerksamkeit einer nächtlichen Steife in der Peterstraße auf sich gezogen. Bei seiner Überprüfung konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein anschließender Alkoholtest zeigte über ein Promille an. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Verletzungen zog sich der Mann bei dem Unfall keine zu. Auch der E-Roller blieb unbeschadet.

Info: Für E-Roller gelten die gleichen Alkohol Grenzwerte wie für Autofahrer; für Führerschein-Neulinge dementsprechend auch die 0-Promille-Grenze. (am)

