Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: 17-jährige Kradfahrerin schwerverletzt - Lebensgefahr

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 09:40 Uhr, fuhr eine 17-jährige Kradfahrerin (Leichtkraftrad) aus Datteln auf der Viktorstraße in Richtung Osten. Zur gleichen Zeit wollte eine 60-jährige Autofahrerin aus Waltrop von der Schultenstraße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 17-Jährigen. Die Kradfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Zeitweise musste vor Ort von akuter Lebensgefahr ausgegangen werden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Transport ins Krankenhaus erfolgte letztendlich aber mit einem Rettungswagen. An den Fahrzeugen entstand 13.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden.

