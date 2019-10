Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 7-jährige Fußgängerin leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag, um 11:15 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Marl auf der Castroper Straße in Richtung Süden. Eine 7-jährige Fußgängerin aus Datteln wollte die Castroper Straße, in Begleitung von zwei Erwachsenen, auf Höhe Neuer Weg an einer Ampel überqueren. Dabei wurde sie vom Auto touchiert. Sie verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

