POL-AC: Siebenjähriger fand vermisste Seniorin: Aachener Polizei sagte jetzt Dankeschön

Freundlichen und überraschenden Besuch von der Polizei bekam jetzt der siebenjährige Ben Schmidt aus Stolberg. Der Junge hatte Ende Oktober im Wald in Süssendell eine zuvor als vermisst gemeldete demente Seniorin entdeckt und so dafür gesorgt, dass die Dame wieder wohlbehalten in ihre Unterkunft kam. Die Polizei bedankte sich beim Besuch noch einmal offiziell, übergab kleine Präsente und lobte den Jungen für sein tolles Verhalten.

Ein Bild ist beigefügt und kann mit Quellenangabe Polizei Aachen heruntergeladen werden. Die Einverständniserklärung der Eltern liegt uns vor. (pk)

