Polizei Aachen

POL-AC: Geschlagen und mit Messer bedroht

Aachen (ots)

Nachdem zwei 20 Jahre alte Männer bereits in einer Gaststätte in der Pontstraße einen 25 und einen 16 Jahre alten Gast angepöbelt hatten, schlugen und traten diese nach dem Verlassen der Lokalität am Mittwochmorgen (04.30 Uhr) auf offener Straße unvermittelt auf die beiden Männer ein. Ein Zeuge, der den Opfern zur Hilfe eilen wollte, wurde nach dessen Aussage mit einem Messer bedroht und so davon abgehalten. Beide Tatverdächtige konnten von der alarmierten Polizei auf einem Baustellengelände an der Heilig-Kreuz-Kirche gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei einem der beiden Tatverdächtigen ein Messer gefunden und sichergestellt. Ein Arzt entnahm ihnen zudem eine Blutprobe, da die Männer offenbar alkoholisiert waren.

Beide Opfer wurden bei der Auseinandersetzung nicht unerheblich verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell